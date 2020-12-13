Госкомиссия Азербайджана по вопросам военнопленных, пропавших без вести и заложников обнародовала список военнослужащих и гражданских лиц, которые были освобождены из армянского плена и доставлены в Баку 14 декабря 2020 года.

Ниже указан список 14 пленных и удерживаемых, которые были доставлены на родину 14 декабря.