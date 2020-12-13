Все азербайджанцы, освобожденные из армянского плена фото

Госкомиссия Азербайджана по вопросам военнопленных, пропавших без вести и заложников обнародовала список военнослужащих и гражданских лиц, которые были освобождены из армянского плена и доставлены в Баку 14 декабря 2020 года.

Ниже указан список 14 пленных и удерживаемых, которые были доставлены на родину 14 декабря. 

1. Йолчуев Нураддин Бахтияр оглу - 14.10.1988 военнослужащий

2. Бахшалиев Эмин Захир оглу - 22.01.1988 военнослужащий

3. Абдинов Яхья Вугар оглу - 30.12.1999 военнослужащий

4. Ализаде Нурлан Мехман оглу - 02.01.1992 военнослужащий

5. Гамидов Нахид Яшар оглу - 05.01.1992 военнослужащий

6. Алиев Шариф Эльсевер оглу - 20.12.1995 военнослужащий

7. Алекберов Омар Теймур оглу - 11.01.1985 военнослужащий

8. Алиев Анар Гидаят оглу - 28.06.1992 военнослужащий

9. Ахмедзаде Мобил Ильгар оглу - 22.04.1999 военнослужащий

10. Велиев Велиахад Шакир оглу - 05.03.1998 военнослужащий

11. Керимов Байрам Яшар оглу - 03.02.1992 военнослужащий

12. Мусаев Амин Алич оглу - 04.07.1994 военнослужащий

13. Гулиев Шахбаз Джалал оглу - 09.05.1968 гражданское лицо

14. Аскеров Дильгам Гардашхан оглу, 30.09.1960 гражданское лицо

В настоящее время указанные военнослужащие и гражданские лица проходят обследование и лечение.

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