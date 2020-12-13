Пашинян проведет закрытую встречу с однопартийцами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет в парламенте закрытую встречу с членами фракции блока «Мой шаг». Об этом сообщают армянские СМИ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет в парламенте закрытую встречу с членами фракции блока «Мой шаг». Об этом сообщают армянские СМИ.
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