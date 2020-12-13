МВД обратилось к гражданам

Сотрудники органов внутренних дел продолжают осуществлять усиленные контрольно-профилактические мероприятия на территории страны в рамках особого карантинного режима, применяемого с целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск, несущие службу во всех районах столицы, а также в других крупных городах и регионах страны еще более усилили контроль за соблюдением требований карантинного режима.

«Лиц, покинувших место жительства без соответствующего разрешения, наряду с теми, кто несет службу на постах, выявляют и мобильные группы, сформированные из сотрудников полиции и военнослужащих. В случае несоблюдения этими лицами предупреждений полиции в их отношении составляется административный протокол. Еще раз призываем граждан проявить солидарность с сотрудниками полиции и другими государственными структурами, ведущими борьбу с этим вирусом в период ужесточенного особого карантинного режима», - говорится в сообщении.