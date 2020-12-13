TƏBİB: Самый верный способ предотвратить болезнь - вакцинация

Главная повесткая дня в мире - пандемия продолжается. Наши медицинские работники продолжают бороться с этим заболеванием, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По словам Байрамлы, врачи в течение 44 дней работали в условиях войны: «Среди них есть врачи, которые стали шехидами».