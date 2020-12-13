TƏBİB: Самый верный способ предотвратить болезнь - вакцинация
Главная повесткая дня в мире - пандемия продолжается. Наши медицинские работники продолжают бороться с этим заболеванием, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
По словам Байрамлы, врачи в течение 44 дней работали в условиях войны: «Среди них есть врачи, которые стали шехидами».
Говоря о процессе вакцинации, Байрамлы отметил, что благодаря вакцинам в мире предотвращены десятки опасных болезней. Без этих вакцин мир был бы более опасным: «...Первый способ предотвратить COVID-19 - найти лекарство от этой болезни. В настоящее время это невозможно. Другой путь - строгий карантинный метод, однако он обходится дорого. Наиболее верный вариант - вакцинация. Для этого ученые работают с первых дней болезни. Подготовка вакцин состоит из 3 этапов. Вакцины очень важны».
«Мы находимся в сложной ситуации в плане второй волны инфицирования. Суточное число инфицированных значительно увеличилось, но пока мы справляемся, хотя возможности системы здравоохранения не безграничны. Поэтому мы пытаемся осуществить вакцинацию», - подчеркнул Рамин Байрамлы.