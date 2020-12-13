В Азербайджане 4 273 новых случая заражения COVID-19 их стало 62 247
В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 273 новых случая заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 4 164 человека вылечились и были выписаны домой.
За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 41 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.
С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 183 259 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 119 005 человек вылечились, 2 007 - скончались.
Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 62 247.