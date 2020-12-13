«Азеришыг» и в снег, и в мороз обеспечивает бесперебойное электроснабжение фото
Сотрудники ОАО «Азеришыг» в эту снежную морозную погоду работают в экстремальных условиях, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение абонентов, проживающих в высокогорных районах Азербайджана.
Советник председателя правления ОАО «Азеришыг» Танриверди Мустафаев сказал haqqin.az, что в результате сильного снегопада в высокогорных селах Товузского, Лерикского и Кедабекского районов произошел обрыв некоторых воздушных линий электропередач.
Однако в этом году, как и в прежние годы, региональные управления электроснабжения и сбыта ОАО «Азеришыг», работающие в усиленном режиме в суровые зимние месяцы, несмотря на экстремальные погодные условия, круглосуточно выполняют свою работу по обеспечению бесперебойного электроснабжения абонентов.
«Заранее созданы запасы необходимого оборудования и материалов, сотрудники переведены на усиленный режим работы. В последние дни из-за погодных условий в ряде сел этих регионов были зафиксированы аварии на линиях электропередач, падение столбов и другие случаи, но наши сотрудники оперативно ликвидировали эти аварии.
В настоящее время бесперебойное качественное электроснабжение абонентов обеспечивается по всей стране, включая высокогорные районы. Могу подчеркнуть, что в результате масштабной реконструкции электросетей страны в последние годы сеть лучше подготовлена к суровым зимним месяцам, а количество аварий из-за экстремальных погодных условий резко снизилось», - сказал Мустафаев.