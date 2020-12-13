Пользователи Mobil Şöbə смогут перечислить средства в Фонд YAŞAT

Банк Республика, оставаясь верным своей позиции – быть всегда рядом с нашим государством и азербайджанским народом, среди первых отозвался на данную инициативу и перечислил 200 тысяч манатов в Фонд YAŞAT.

Как известно, 8 декабря 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда YAŞAT в целях поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов.

Кроме того, банк создал возможность для своих клиентов, которые хотят поддержать фонд. Так, теперь все пользователи приложения Mobil Şöbə от Банка Республика смогут перечислить желаемую сумму в Фонд YAŞAT в один клик. Зачисление можно сделать с платежной карты или банковского счета.

В связи с рисками для здоровья клиентов банка, связанными с распространением коронавирусной инфекции, Банк Республика рекомендует производить банковские операции посредством онлайн-каналов обслуживания. В этих целях банк предлагает ряд возможностей, такие как: “Mobil Şöbə” и “İnternet Şöbə”для физических лиц, а также “İnternet Ofis” для юридических лиц.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.