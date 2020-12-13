Какие вакцины могут быть доставлены в Азербайджан

Пока сложно сказать, насколько эффективна и безопасна вакцина, но есть обнадеживающие новости, сказал на сегодняшнем брифинге председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, есть вакцины, предлагаемые некоторыми компаниями, с пятью из которых Азербайджан уже ознакомился. Это вакцина совместного американо-германского производства компании Pfizer, российская - "Спутник V", американская - Moderna, разработанная в Оксфордском университете (английскими, шведскими учеными и компанией AstraZeneca), а также китайская вакцина Sinovac.