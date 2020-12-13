С первых дней Отечественной войны за территориальную целостность Азербайджанской Республики, компания «166 Логистика и Грузоперевозки» стартовала проект «Навстречу Карабах у». В рамках проекта за 44 дня компания бесплатно перевезла более 1000 тонн грузов на фронт и прифронтовые районы.

Таким образом, при поддержке более 350 человек, 37 компаний, учебных заведений и других организаций, помощь была доставлена в Физули, Агдам, Тертер, Геранбой, Барда и Бейлаган. Кроме того, на протяжении военных действий компания оказала поддержку в перевозке военной техники и грузов.

«Благодаря решительной политике Верховного Главнокомандующего и мужеству, настойчивости и героизму нашей храброй армии, мы одержали историческую победу, положившую конец 30-летней скорби. Поздравляем весь наш народ с этим праздником и преклоняемся перед душами наших шехидов! Мы гордимся реализацией проекта «Навстречу Карабаху» и выражаем благодарность всем, кто принял в нем участие» - сообщили из компании.