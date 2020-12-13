Хитрая тактика армянских боевиков в Карабахе
После проведения спецоперации в селах Чайлаггала и Кохне Таглар Азербайджанская армия обеспечила контроль над горными дорогами, которые ведут от Лачинского коридора вглубь освобожденных территорий.
Напомним, что армянские террористические отряды, которые предположительно просочились через Лачинский коридор и подконтрольные российским миротворцам территории, совершили атаки на азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц на освобожденных территориях.
Армянские боевики продвигались к селам Чайлаггала и Кохне Таглар через труднопроходимые горные дороги от Лачинского коридора вблизи села Туршсу в Шуше.
Сообщается, что армянские боевики остаются еще в трех сравнительно отдаленных друг от друга горных села, расположенных между Лачином и Шушой. Это села Кичик Галадере, Беюк Галадере в Шуше и село Кохнекенд (старое название Кирс – ред.) в Лачине. Единственная горная дорога, ведущая в эти села, начинается от шоссе Лачин-Шуша, т.е. от коридора, который в настоящее время находится под контролем российских миротворцев.
По сведениям армянских источников, Азербайджанская армия 13 декабря взяла под контроль дороги, которые ведут от коридора в эти села. Армянская сторона обратилась по этому вопросу к российским миротворцам и до вчерашнего дня шли переговоры.
Стоит отметить, что в селе Беюк Галадере нет никого из гражданских. Они покинули село еще когда продолжались боевые действия. Из 60 армян, проживавших в селе Кохнекянд, в настоящее время осталось всего 15. Они вернулись в село всего несколько дней назад. Однако после того, как Азербайджанская армия взяла под контроль дороги, ведущие в это село, российские миротворцы вывели оттуда армян. Вместе с тем, сообщается, что в селе остались армянские вооруженные формирования. Информации о том, что азербайджанские войска вошли в эти села, нет.
Ситуация вокруг сел Чайлаггала и Кехня Таглар свидетельствует о том, что малочисленные армянские вооруженные группы пытаются просочиться вглубь освобожденных азербайджанских территорий, создать там боевые позиции, а затем создать небольшие анклавы, позвав на помощь российских миротворцев. Азербайджан не может этого допустить и поэтому должен быть обеспечен контроль над горными дорогами, которые начинаются с Лачинского коридора.