Хитрая тактика армянских боевиков в Карабахе

Фархад Мамедов, отдел информации 16:12

После проведения спецоперации в селах Чайлаггала и Кохне Таглар Азербайджанская армия обеспечила контроль над горными дорогами, которые ведут от Лачинского коридора вглубь освобожденных территорий. Напомним, что армянские террористические отряды, которые предположительно просочились через Лачинский коридор и подконтрольные российским миротворцам территории, совершили атаки на азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц на освобожденных территориях.

Армянские боевики продвигались к селам Чайлаггала и Кохне Таглар через труднопроходимые горные дороги от Лачинского коридора вблизи села Туршсу в Шуше. Сообщается, что армянские боевики остаются еще в трех сравнительно отдаленных друг от друга горных села, расположенных между Лачином и Шушой. Это села Кичик Галадере, Беюк Галадере в Шуше и село Кохнекенд (старое название Кирс – ред.) в Лачине. Единственная горная дорога, ведущая в эти села, начинается от шоссе Лачин-Шуша, т.е. от коридора, который в настоящее время находится под контролем российских миротворцев. По сведениям армянских источников, Азербайджанская армия 13 декабря взяла под контроль дороги, которые ведут от коридора в эти села. Армянская сторона обратилась по этому вопросу к российским миротворцам и до вчерашнего дня шли переговоры.