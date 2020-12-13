Виктор Гасымов: вакцины, которые доставят в Азербайджан, безопасны

Азербайджан ведет как двусторонние, так и многосторонние переговоры о применении вакцины против коронавируса, заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заместитель министра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов.

По его словам, в рамках двусторонних переговоров более тесное сотрудничество осуществляется с Турцией.

Гасымов также сказал, что вакцины, которые будут доставлены в Азербайджан, на 100 процентов отвечают требованиям безопасности. При ввозе вакцин в страну будет соблюдаться принцип "холодовой цепи". В то же время медперсонал будет обучен проведению процедуры вакцинации, отметил замминистра.