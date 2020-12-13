Кандидат на место Пашиняна: ситуация в Армении более ужасная, чем кажется

«Нынешняя ситуация более ужасная, чем кажется. У нас имеются не только территориальные и людские потери, мы теряем уверенность в будущее нашей страны, теряем наше уязвленное достоинство, уважение других народов, и возникает вопрос, сможем ли подняться с колен». С таким пессимистичным настроем вышел на встречу с молодежью в Ереване кандидат на должность премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян.

При этом Манукян уверен, что если оппозиция придет к власти, ей удастся создать то государство, о котором все мечтают. «Война не закончилась... Армия и правительство парализованы. Местное население не получает от них никакой существенной помощи. Именно поэтому перед нами стоит вопрос, как выйти из сложившейся ситуации и куда идти», - отметил Манукян.