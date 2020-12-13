Как долго сохраняются защитные свойства вакцины от COVID

Пока у большинства населения не будет иммунизации, необходимо пользоваться масками, сказал журналистам председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По словам Байрамлы, вакцинация не означает, что больше не надо носить маски: "После вакцинации необходимо время для появления иммунитета против вируса. Поэтому, чтобы защитить себя и окружающих, необходимо определенное время пользоваться масками".

В то же время Байрамлы затруднился сказать, сколько будут сохраняться защитные свойства вакцины от коронавируса: "Озвучиваются заключения о том, что защитные свойства вакцины сохраняются не менее года. Возможно, этот срок будет больше, или нужно будет ежегодно делать вакцинацию. Также есть вероятность, что данные свойства будут сохраняться до конца жизни. Все это покажет время".