Ввод санкций в отношении страны-члена НАТО – это не просто удар по духу партнерства в рамках Альянса, но и шаг, в корне подрывающий доверие между союзниками. Анкара решительно осуждает решение США по санкциям в отношении Турции. Данный шаг претит партнерству, а также военным и политическим реалиям сегодняшнего дня, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар агентству «Анадолу», комментируя решение властей США по вводу санкций против Турции из-за приобретения российских ЗРК С-400.

«Решение США по санкциям в отношении Турции нанесло серьезный удар по ценностям, на которых основывается союз Вашингтона и Анкары. Однако шаги по обеспечению безопасности Турции и ее народа будут продолжены самым решительным образом»,- заверил Акар.

Глава оборонного ведомства Турции отметил, что его страна столкнулась с серьезной угрозой в сфере ПРО, высока вероятность ракетных ударов. Поэтому Анкара предпринимала и будет предпринимать все необходимые шаги по обеспечению безопасности 83 млн граждан Турции.

«Возвращение Вашингтона и Анкары к солидарности и сотрудничеству по региональным и глобальным вопросам в свете военно-политических реалий внесет вклад и в региональный и глобальный мир и безопасность»,- уверен Акар.