«Приехали азербайджанцы, показали миротворцам карту. Они и уехали…»

Армянские источники снова распространили информацию о последней ситуации в селах Кичик Галадере, Беюк Галадере в Шушинском районе и селе Кохнекенд в Лачинском районе, а также в селах Чайлаггала и Кохне Таглар в Ходжавендском районе.

Согласно этой информации, ведущая в села Кичик Галадере и Беюк Галадере, начинающаяся с трассы Лачин – Шуша единственная горная дорога находится под полным контролем Азербайджанской армии. Подразделения ВС Азербайджана уже вошли в село Кичик Галадере. В это же село прибыли российские миротворцы, идут переговоры. В селе Беюк Галадере миротворцев пока нет.

Напомним, что села Кичик Галадере, Беюк Галадере, а также село Кохнекенд расположены на юге Лачинского коридора, в глубине территорий, освобожденных Азербайджанской армией. Несмотря на то, что в ходе боевых действий жившие здесь армяне оставили эти села, в последние дни часть из них вернулась. Также здесь заняла позицию группа армянских боевиков.

Село Кехня Таглар уже полностью находится под контролем Азербайджанской армии, посланные сюда 12 декабря российские миротворцы уже вернулись в Ханкенди.

«В селе были российские миротворцы, к ним подошли азербайджанцы и сказали, что село переходит под их контроль. Миротворцы после этого оставили село и уехали. Азербайджанцы говорили с миротворцами на основании каких-то документов. И сейчас российские миротворцы уехали в Степанакерт (Ханкенди – ред.), - сказал несколько часов назад глава так называемой «администрации» села Эдуард Айвазян.

Административная территория села Кехня Таглар составляет 5 тысяч гектаров. Во время войны жившие здесь армяне покинули село.