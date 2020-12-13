Белоруссия начала лишать Литву нефтепродуктов

Белорусское предприятие BNK (UK) Limited, «дочка» Белорусской нефтяной компании (БНК), временно лишила литовский порт Клайпеда экспорта нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе компании Klaipėdos nafta, сообщает РИА Новости.

В Klaipėdos nafta добавили, что новые контракты остаются в силе, но их выполнение приостановлено на неопределенный срок. Агентство отмечает, что грузы по-прежнему идут в Клайпеду, но в меньших объемах, чем прежде.

Коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас предположил, что отказ BNK от исполнения контрактов — это только начало, потому что решение продиктовано не экономической, а политической логикой. Он оценил вероятность полного прекращения поставок белорусских грузов через Литву как достаточно высокую.