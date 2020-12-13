Нетаньяху решил сменить главу «Моссада»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о назначении нового руководителя службы внешней разведки "Моссад", которым станет прежний заместитель директора этой организации, при этом полное имя нового руководителя пока не называется.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил назначить заместителя главы "Моссада" Д. следующим руководителем организации. Д. - член организации с большим опытом и заслугами", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице премьер-министр в Twitter.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время кандидатура нового главы спецслужбы находится на утверждении специальной комиссии. До настоящего времени службой внешней разведки руководил Йоси Коэн, назначенный в январе 2016 года.