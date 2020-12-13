Италии предсказали смертность времен Второй мировой войны
Италии предсказали, что смертность может достичь уровня 1944 года. Об этом пишет издание Ansa со ссылкой на заявление президента Национального института статистики (ISTAT) Джана Карло Бланджардо.
По итогам 2020-го смертность в стране может сравняться с показателями времен Второй мировой войны. Согласно оценкам ISTAT, число смертей может превысить 700 тысяч — пока что зарегистрировано 647 тысяч случаев. Бланджардо признал, что такие показатели вызывают сильную обеспокоенность.
11 декабря ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе. Всего в мире она выросла на 60 процентов за последние полтора месяца.