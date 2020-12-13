В Москве похоронили Валентина Гафта

В Москве похоронили советского и российского артиста Валентина Гафта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя театра «Современник».

Гафта похоронили на центральной аллее актеров Троекуровского кладбища рядом с актерами Сергеем Юрским, Алексеем Булдаковым и режиссером Дмитрием Брусникиным.

Погребение состоялось после церемонии прощания с народным артистом. Гражданская панихида прошла утром 15 декабря в театре «Современник».

Валентин Гафт скончался 12 декабря в возрасте 85 лет. Причиной смерти был назван инсульт.