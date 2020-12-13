Ильхам Алиев наградил большую группу военнослужащих
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении очередной группы военнослужащих.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении очередной группы военнослужащих.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке.
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