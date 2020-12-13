В Баку заявили о разграблении армянами Худавенга
Когда оккупационные силы покидали Кельбаджарский район, распространилась информация о том, что монастырский комплекс Худавенг был разграблен и принадлежащие комплексу кресты, колокола и другие элементы были перевезены в Армению. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры.
"В связи с этой информацией Министерство культуры еще раз доводит до внимания, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года предусматривает меры, направленные на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза культурных ценностей и передачи права собственности на них кому-либо другому, а также принятую в 1954 году Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Сообщаем, что этот вопрос находится под строгим контролем Министерства культуры, международные организации регулярно информируются о незаконной деятельности армянской стороны и будут приняты меры для применения необходимых правовых процедур в связи с подобными фактами присвоения. В то же время призываем международные организации, в частности ЮНЕСКО, дать правовую оценку этим фактам и расследовать военные преступления, совершенные Арменией против историко-культурного наследия на территории Азербайджана.
Для информации заявляем, что монастырский комплекс Худавенг на территории села Венг Кельбаджарского района является одним из крупнейших и красивейших памятников христианской архитектуры древнего азербайджанского государства - Кавказской Албании.
После оккупации Кельбаджарского района Арменией в 1993 году монастырский комплекс Худавенг начал представляться миру как армянский памятник", - отмечается в заявлении.