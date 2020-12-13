В Баку заявили о разграблении армянами Худавенга

Когда оккупационные силы покидали Кельбаджарский район, распространилась информация о том, что монастырский комплекс Худавенг был разграблен и принадлежащие комплексу кресты, колокола и другие элементы были перевезены в Армению. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры.

"В связи с этой информацией Министерство культуры еще раз доводит до внимания, что Конвенция ЮНЕСКО 1970 года предусматривает меры, направленные на запрет и предотвращение незаконного ввоза, вывоза культурных ценностей и передачи права собственности на них кому-либо другому, а также принятую в 1954 году Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.