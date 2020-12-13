В МЧС новые генералы Распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских и высших специальных званий.

Согласно распоряжению, следующим сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана присваиваются высшие воинские и высшие специальные звания:

высшее воинское звание генерал-майор - 

полковнику Эльчину Ширхан оглу Адыгёзалову,

полковнику Этибару Расул оглу Исмаилову;

высшее специальное звание генерал-майор внутренней службы - 

полковнику внутренней службы Хикмету Мардан оглу Аббасову.

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