В МЧС новые генералы Распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских и высших специальных званий.
Согласно распоряжению, следующим сотрудникам Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана присваиваются высшие воинские и высшие специальные звания:
высшее воинское звание генерал-майор -
полковнику Эльчину Ширхан оглу Адыгёзалову,
полковнику Этибару Расул оглу Исмаилову;
высшее специальное звание генерал-майор внутренней службы -
полковнику внутренней службы Хикмету Мардан оглу Аббасову.