Великобритания захотела отобрать у Facebook и Google миллиарды долларов

Великобритания хочет ввести штрафы для Facebook, Google и Twitter до 10 процентов от их глобального дохода. Об этом пишет Financial Times.

По новому закону, разработанному британским правительством, технологические гиганты должны оперативно удалять и ограничивать распространение незаконного контента. За невыполнение этих и других требований им грозят многомиллиардные штрафы. Например, с Facebook могут взыскать до 7,1 миллиарда долларов, а с Google — 16 миллиардов.

Чтобы следить на выполнением правил, Лондон совместно с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) создаст новое подразделение по работе с цифровыми рынками. Отдел сможет подвергать компании финансовым санкциям за несоблюдение закона.