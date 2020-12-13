Многотысячный антиправительственный марш в Ереване

Многотысячный "Марш во имя достоинства" с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна прошел в Ереване.

Оппозиционеры вышли на улицу с национальными флагами и прошлись по центральным улицам Еревана, скандируя "Никол - предатель!", "Никол, уходи!", "Aрмения без Никола!".

Митинг начался от центрального вокзала, затем митингующие направились к центру армянской столицы.

Организатор акций протеста - "Движение за спасение отечества" ранее заявил, что на этой неделе ежедневно будет проводить шествие, а в конце недели - митинг.