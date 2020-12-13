Семье женщины-шехида Аресте Бахышовой оказали социальную поддержу

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения побывали в этой семье, ознакомились с ее положением и определили направления необходимой помощи.

Семья Аресте Бахышовой, которая стала шехидом, вынося наших раненых военнослужащих с поля боя, также охвачена социальной поддержкой.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и коммуникации министерства, семья состоит из 7 человек – двое детей шехида, мать, брат, жена брата и двое детей.

Мать и брат шехида работают, и их совместная зарплата составляет 800 манатов.

С учетом необходимых критериев и оказанием технической поддержки семье назначена ежемесячная адресная помощь в размере 400 манатов.

Двое детей шехида Мардан (9 лет) и Захра (12 лет) официально переданы под опеку бабушки. В связи с этим бабушка в качестве опекуна будет получать ежемесячное пособие в размере 100 манатов.

Также семье будет предоставлено единовременное пособие (300 манатов).

Кроме того, завершается оформление документов для предоставления семье ежемесячной президентской стипендии (300 манатов), ежемесячного пособия на каждого ребенка шехида, пенсию по случаю потери кормильца, ежемесячного пособия на оплату коммунальных услуг, транспорта и т. д. каждому члену семьи, не имеющему права на пенсию.