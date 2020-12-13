Главный противник Пашиняна о катастрофе в экономике Армении

Экономическая ситуация в Армении действительно катастрофическая. Это видно и по части исполнения бюджета, и по части спада ВВП, и по части сокращения объема инвестиций, и по части территориальных потерь. Как сообщает «Новости Армения», об этом на встрече с молодежью в Ереване заявил главный кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян.

Так, по его словам, было потеряно около 100 тысяч га пахотных земель (имеются в виду оккупированные территории Азербайджана - ред), 315 тысяч га зеленых участков, 15 гидроэлектростанций и 100 мегаватт энергии.

"То есть наши потери очень велики, а расходы увеличились", - отметил Манукян.

Вместе с тем политик заметил, что ни один нормальный бизнесмен не сделает сколько-нибудь существенных инвестиций в Армении, добавив, что без реальных инвестиций стране не удастся выйти из сложившейся крайне неблагоприятной ситуации.

«Армения – это нестабильная страна с постоянной угрозой возобновления военных действий, что приведет к проблемам и по части обеспечения коммуникаций. Инвестиции в Армении может совершить лишь тот бизнесмен, который является этническим армянином, делает инвестиции не с целью получения прибыли в этот момент, а лишь из-за своей национальной принадлежности. В подобных инвестициях для них существует существенная доля риска. Подобные инвестиции не могут составлять большую долю и, следовательно, не могут как-то изменить ситуацию», - пояснил кандидат на должность премьер-министра.