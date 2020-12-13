Генсек НАТО выразил сожаление в связи с санкциями против Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за санкций США против Турции, передает РИА «Новости».

«Я сожалею, что мы находимся в той ситуации, когда страны НАТО должны накладывать друг на друга санкции», — сказал он.

Столтенберг напомнил, что ранее он уже выражал обеспокоенность из-за решения Турции закупить российские системы С-400.

По его словам, это «национальное решение», но российское вооружение не может быть интегрировано в системы НАТО.