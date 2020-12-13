Организация под председательством Азербайджана осудила санкции против Турции

Тюркский совет под председательством Азербайджана осудил санкции, введенные против Турции со стороны США. Соответствующее заявление организации опубликовано на ее официальной странице в Twitter.

«Решение США о наложении односторонних санкций против Турции несправедливо. Мы поддерживаем Турцию, а также предложение решить этот вопрос объективным и непредвзятым способом посредством диалога и дипломатии», - говорится в заявлении организации.

Напомним, что Тюркский совет - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.