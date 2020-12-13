Икрам Нур, автор haqqin.az 22:37

США вводят санкции против Турции за закупку российской системы противоракетной обороны С-400. А накануне американцы аналогичным образом поступили в отношении Управления оборонной промышленности (SSB) Турции, включая его главу Исмаила Демира. Нужно признать, что антитурецкое лобби в США после прошедшего неделю назад саммита Евросоюза находилось в некотором расстройстве. Ожидалось, что лидерство в введении санкций против Анкары возьмет на себя Европа, а уж Вашингтон просто «вынужден» будет поддержать этот шаг своих союзников.

Берлин и София, наложив вето на резолюцию еврокомиссаров Брюсселя по данному вопросу, сорвали намеченный сценарий, и американскому истеблишменту не осталось другого выхода, как взять всю грязную работу на себя, скинув, при этом, как досадную помеху, маску беспристрастного арбитра спора внутри союзников по НАТО. А впрочем, иного ожидать и не стоило. В схватке здравого смысла с туркофобией последняя в очередной раз победила - к вящей радости антитурецких лоббистов, будущей команды Байдена, которая станет заниматься Ближним Востоком, а также других заинтересованных в обострении отношений Вашингтона с Анкарой лиц. Комментируя принятое решение о введении санкций, госсекретарь США Майк Помпео – пожалуй, самый «мутный кадр» из покидающей Белый дом команды Трампа – попытался закрутить интригу, заявив: «США будут в полной мере реализовывать санкции против других стран за значительные транзакции с российским оборонным сектором».

Дескать, принятые санкции носят в основном антироссийский характер, Турции просто не повезло и причин для серьезного беспокойства в отношении дальнейшего партнерства с Америкой у Анкары нет. Но как тогда относиться к тому, что, когда другие члены НАТО - Греция, Болгария и Словакия – закупали российские комплексы, пусть и более ранние, С-300, Вашингтон хранил по этому поводу гробовое молчание? Купили и купили, дескать, дело-то житейское, когда члены Североатлантического альянса покупают оружие такого класса у Москвы. Кстати, обе ракетные системы, купленные Грецией, имеют радиолокационные системы, которые могут представлять опасность для военно-воздушных сил НАТО. С-300 изначально разрабатывались для использования против самолетов, но со временем их стали применять и против баллистических ракет. Но и это еще не все - Афины не только в 1999 и 2004 годах подписали новые соглашения с Москвой о приобретении систем ПВО «Тор-М1» и «Оса-АКМ». И российские комплексы продолжают использоваться как составная часть греческих систем ПВО по сей день. Как же так? Или в НАТО все равны, но некоторые, по решению Вашингтона, несколько ровнее? И другой вопрос не дает покоя. Всей этой ситуации, скандала, мутных интриг, дебатов и конфликтов можно было избежать максимально простым путем: продать американские комплексы Patriot – и вопрос был бы исчерпан. Но именно демократы из администрации Обамы, часть из которых сейчас возвращается в Белый дом, жёстко заблокировали эту сделку, более того – сумели убедить в своей правоте массу людей из бюрократического аппарата США, которые потом с энтузиазмом и убежденностью в собственной правоте блокировали все усилия Трампа исправить ситуацию. Так что не нужно разговоров в пользу бедных, интриг и тумана. Решением о вводе санкций маски оказались окончательно сорваны, с предстоящим вектором политики Вашингтона в отношении Турции на каденцию старины Джо Байдена все ясно. Здравый смысл и логика антитурецкого лобби – понятие несовместимые, оксюморон вроде горячего снега или бесконечного тупика.