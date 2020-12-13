Назарбаев заявил о необходимости оппозиции в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что хотел бы видеть конструктивную оппозицию в республике, способную на реальные предложения.

"Оппозиция должна быть, она должна возникать, она должна быть конструктивной. Почему конструктивной? Мы - молодое независимое государство, не все так твердо утвердилось. Расшатать Казахстан, как у соседей - а у нас соседи очень крупные, которые могут влиять, и потерять все, что мы завоевали за это время - это очень просто. Для этого нужна власть, если не будет вертикальной власти, мы не сможем проводить в жизнь ни одну идею. Мы будем вечно спорить, вечно выходить на митинги и там обсуждать вопросы", - сказал Назарбаев в документальном фильме "Штрихи к портрету", показанном по телеканалу "Хабар" во вторник.

По его мнению, представители оппозиции должны "предлагать что-то реальное". "Тогда сядешь с ними за стол переговоров - "давай обсудим", предлагаешь вот это - "а ты будешь сам это делать или нет?" Вот такую оппозицию хочется, а такой не было", - сказал Назарбаев.