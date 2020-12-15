Как сообщили в министерстве, в мероприятии, организованном в связи с предоставлением домов в Саатлинском районе, приняли участие замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов и замглавы районной исполнительной власти Гюндуз Самедли.

Члены семей шехидов, инвалиды Карабахской войны заявили, что испытывают чувство радости в связи с освобождением земель Родины от армянской оккупации и что сегодня на этих землях развевается азербайджанский флаг. Они подчеркнули, что гордятся президентом Ильхамом Алиевым и Вооруженными силами страны, которые подарили народу эту великую победу. Было отмечено чувство бесконечной гордости мужеством азербайджанских воинов и непоколебимым единством народа.

Анар Керимов сказал, что особое внимание и забота о семьях шехидов и инвалидах Карабахской войны являются важной частью социальной политики президента Ильхама Алиева. Было отмечено, что по поручению президента Азербайджана все социальные программы в стране из года в год расширяются. В этом году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено рекордное число - не менее 1500 квартир и частных домов, более 1100 из которых уже переданы владельцам. Всего за прошедший период около 9000 семей шехидов и инвалидов войны были обеспечены квартирами и частными домами.

Замминистра отметил важные шаги, предпринятые для улучшения социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны также в других направлениях.