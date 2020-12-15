Евгений Бай, автор haqqin.az 15 декабря 2020, 23:54

Наконец свершилось. 14 декабря члены коллегии выборщиков США провели голосование во всех административных столицах штатов и округе Колумбия по итогам президентских выборов. Эти голоса были отправлены в Вашингтон. Джо Байден получил 306 голосов и официально стал 46-м президентом Соединенных Штатов. Иной развязки и не ожидалось, поскольку эти голоса были сертифицированы до этого во всех штатах страны.

Однако проигравший кандидат, пока еще действующий президент Дональд Трамп (он получил 232 голоса) не признает своего поражения и продолжает не мытьем, так катанием пытаться опротестовать результаты выборов. Его адвокаты направили в суды десятки исков, утверждая, что результаты были подтасованы, что в урны попали сотни тысяч фальшивых бюллетеней, а сама система подсчета голосов давала масштабные сбои. Трамп настаивал на пересчете голосов в четырех штатах северо-востока страны, где, как он считает, были допущены самые большие нарушения. Но все эти попытки провалились. В конце концов Верховный суд США отверг требование о пересчете, который подали власти Техаса и еще 17 штатов страны. А ведь на высшую эту инстанцию так надеялся Трамп, ибо в составе суда было трое его назначенцев, все консервативного характера. И вот теперь поставлена точка. Казалось бы, демократия победила и демократы могут торжествовать. Однако почему-то эйфории в стране не чувствуется, а для большинства американцев, которые поддержали Байдена эта победа получилась с привкусом горечи. Политологи сравнивают прошедшие выборы с кампанией 2000 года, когда с разницей в несколько сот голосов победил Джордж Буш-младший. Однако проигравший - кандидат от демократов Альберт Гор после вердикта Верховного суда признал свое поражение и передача власти новому лидеру от Билла Клинтона прошла спокойно и организованно. Историки говорят, что лучшим транзитом в истории страны была передача полномочий от уже упомянутого Буша-младшего Бараку Обаме. Тогда два политика, несмотря на различные политические взгляды, встречались несколько раз и в деталях обсуждали детали вступления в Белый дом нового хозяина.

Резкий контраст по сравнению с тем, что происходит сейчас. Впервые в истории Америки уходящий лидер всеми доступными средствами саботирует передачу власти. Его лозунг: «Выборы у нас были украдены и мы не признаем их результаты!». Он осудил даже Верховный суд, который, по его словам, «не проявил ни мудрости, ни смелости». При этом Трамп убеждает своих сторонников, что в его руках еще есть выигрышные карты. Если раньше он надеялся на перебежчиков из коллегии выборщиков, которых в Америке называют «нечестными» (это те, кто презрев волю избирателей в своих штатах голосуют за другого кандидата), то теперь его надежды связаны с 6 января, когда поданные выборщиками голоса должны быть заверены в конгрессе США. А там значительное число конгрессменов- республиканцев хотят устроить обструкцию своим политическим противникам. Как объявил республиканец Мо Брукс, «нам по конституции принадлежит высшая власть по сравнению с Верховным судом или любым другим судом страны. И то, что мы скажем, будет претворено в жизнь». Но палата представителей Конгресса США, где большинство принадлежит демократам скажет, что президентом избран Байден, и точка. И тогда тот может уже начать готовиться к инаугурации, которая состоится в полдень 20 января, а его сотрудники начнут дезинфекцию всех помещений Белого дома. Чтобы, как говорится, там и духа не осталось от предшественника.

Но дух Трампа, которого называют «президентом–катастрофой», увы, останется в стране еще надолго. Трамп оставляет Байдену обширное минное поле. Помимо коронавируса, жертвами которого стали уже 300 тысяч американцев, а это больше, чем потери страны во Второй мировой войне, Байден вынужден будет иметь дело с глубоко разделенной страной. По последним данным Quinnipiac University, треть американцев считает, что победа кандидата от демократов была нелегитимна. А среди республиканцев таких аж 70 процентов. И то, о чем с тревогой предупреждали социологи, стало сбываться. В американских городах начинаются схватки, порой переходящие в настоящие рукопашные бои между сторонниками Трампа, считающими, что выборы у них украли, и теми, кто поддерживает демократов. В минувшие дни такие столкновения произошли в столице страны Вашингтоне и в городе Олимпия, что в штате Вашингтон. Десятки человек пострадали, некоторые получили огнестрельные ранения. А в штате Мичиган власти закрыли местный Капитолий, который был окружен правыми - бородатыми мужиками с татуировками и с автоматическими винтовками на груди. Из многих штатов идут сообщения об угрозах расправы в адрес демократических властей и руководителей избирательной кампании. И похоже, это лишь начало. Это совсем не мирная передача власти, о которой мечтали американцы, и не глоток свежего воздуха. А коллегия выборщиков, которая огласила свой вердикт, ничего не сможет сделать, чтобы страна обрела мир и согласие.