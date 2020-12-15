Сомали перессорилась с Кенией

Сомали разорвала дипломатические отношения с Кенией, обвинив Найроби во вмешательстве в ее дела.

Этот шаг был сделан после того, как Кения подтвердила, что принимала у себя руководство Сомалиленда, отколовшегося государства, не признанного Могадишо.

Министр информации Сомали Осман Абукар Дуббе заявил журналистам, что кенийским дипломатам в Могадишо было дано семь дней на выезд и что дипломаты Сомали отозваны из Найроби.

"Правительство приняло это решение в ответ на повторяющиеся откровенные политические нарушения и вмешательство Кении против суверенитета нашей страны", - сказал он.