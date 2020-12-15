Минобороны Армении предъявляет спрос карабахским сепаратистам
Министерство обороны Армении ожидает разъяснений от руководства вооруженных формирований карабахских сепаратистов касательно распространившихся видеороликов о пленении армянских военнослужащих, сообщает издание «Айсор».
Ранее в социальных сетях и некоторых азербайджанских СМИ были распространены видеокадры пленения большого количества армянских диверсантов на освобожденных территориях. Сообщается, что в плен захвачены свыше сотни армянских диверсантов.