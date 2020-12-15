Ученые до сих пор ищут причину появления коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай искать источник коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на участника экспедиции Фабиана Лендертца.

По его словам, эксперты, скорее всего, поедут в Ухань, где впервые сообщили о вирусе. Ученый отметил, что миссия ВОЗ не намерена выяснять, кто виноват в распространении эпидемии. Лендертц подчеркнул, что они попытаются понять, что произошло и как можно использовать эту информацию для предотвращения пандемии в будущем.

Отмечается, что ученые изучат образцы, которые были собраны еще до эпидемии, чтобы определить, циркулировал ли вирус до того, как он распространился по Китаю. Также эксперты осмотрят рынок морепродуктов в Ухане, где, возможно, коронавирус передался от животного к человеку.