Германия вводит самые жесткие карантинные меры

Крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан, которые продлятся на протяжении новогодних праздников, стартуют в среду в Германии.

Решение об этом было принято в ходе переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель в минувшее воскресенье. Новые меры связаны со стабильно высоким уровнем угрозы массового распространения коронавируса в стране.

Власти согласовали введение общенационального локдауна с 16 декабря по 10 января. Решение об ограниченном карантине, принятое в конце октября, не принесло ранее желаемого результата - хотя резкого увеличения числа инфицированных удалось избежать, число новых пациентов остается стабильно высоким, реанимационные отделения в больницах заполнены, в некоторых регионах система здравоохранения близка к коллапсу.