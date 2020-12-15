Бизнесмен Ильгар Мамедов и Artpak отправили азербайджанским пограничникам грузовик с продуктами ВИДЕО
При поддержке азербайджанского бизнесмена Ильгара Мамедова компания Artpak в очередной раз оказала помощь азербайджанским военнослужащим.
Государственная пограничная служба Азербайджана получила от Ильгара Мамедова и Artpak грузовик с продуктами, которые были направлены на нужды азербайджанских пограничников, защищающих рубежи страны на освобожденных от оккупации территориях.
Директор Artpak Фикрет Ахундов напоминает, что компания далеко не в первый раз оказывает помощь азербайджанской армии.
«Мы всегда поддерживали политику нашего государства и будем продолжать работу в этом направлении, - говорит он. – С первых дней пандемии и после начала Отечественной войны мы оказывали помощь нашему государству. Также хочу отметить, что, помимо руководства компании, наши сотрудники и сами оказывали помощь Вооруженным силам Азербайджана.
А сегодня мы оказываем помощь Государственной пограничной службе Азербайджана, территориальная целостность которого была восстановлена».
Полковник-лейтенант Госпогранслужбы Фирдовси Умудов поблагодарил Ильгара Мамедова за помощь.
«Эта победа достигнута благодаря нашему Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, нашему народу, нашим солдатам, - говорит Фирдовси Умудов. - Пусть наши шехиды покоятся с миром, а ветеранам войны желаю здоровья! Мы всегда готовы поддерживать наших ветеранов.
Сейчас наши границы восстановлены. И эта поддержка оказывается нашим пограничникам, которые находятся на страже наших границ. Я благодарю моего друга Ильгара Мамедова, который проживает в России. Он ежедневно интересовался ситуацией на фронте и готов был помочь.
Как известно, по инициативе главы государства создан Фонд YAŞAT. И я верю, что и в этот фонд наши бизнесмены будут отправлять помощь. Я верю, что мы и дальше будем побеждать, и наш флаг будет всегда развеваться на наших границах!
Да здравствует наш Верховный главнокомандующий! Карабах – это Азербайджан!».