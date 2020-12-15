При поддержке азербайджанского бизнесмена Ильгара Мамедова компания Artpak в очередной раз оказала помощь азербайджанским военнослужащим.

Государственная пограничная служба Азербайджана получила от Ильгара Мамедова и Artpak грузовик с продуктами, которые были направлены на нужды азербайджанских пограничников, защищающих рубежи страны на освобожденных от оккупации территориях.

Директор Artpak Фикрет Ахундов напоминает, что компания далеко не в первый раз оказывает помощь азербайджанской армии.

«Мы всегда поддерживали политику нашего государства и будем продолжать работу в этом направлении, - говорит он. – С первых дней пандемии и после начала Отечественной войны мы оказывали помощь нашему государству. Также хочу отметить, что, помимо руководства компании, наши сотрудники и сами оказывали помощь Вооруженным силам Азербайджана.

А сегодня мы оказываем помощь Государственной пограничной службе Азербайджана, территориальная целостность которого была восстановлена».