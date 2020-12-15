Минюст рассказал о главных задачах после войны

Министр отметил, что благодаря военно-политическому успеху страны, героизму армии Азербайджана, ценой крови и жизни наших шехидов азербайджанский народ воссоединился со своими родными землями, была восстановлена наша территориальная целостность. Парад Победы с участием главы государства и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана еще раз продемонстрировал всему миру военную и экономическую мощь нашей страны, силу армии и решимость народа победить, а также незыблемость азербайджано-турецкого братства.

В Министерстве юстиции Азербайджана прошло заседание коллегии в формате видеоконференции. Министр юстиции Фикрет Мамедов поздравил коллектив со славной победой нашего народа в Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, отметив, что глава государства достойно выполнил главное завещание общенационального лидера Гейдара Алиева, освободив наши земли от оккупации, с поражением Армении как на поле битвы, так и на политической арене. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минюста.

Военный парад, в котором приняли участие более 3 000 человек личного состава с демонстрацией до 150 единиц современной военной техники, ракетно-артиллерийских установок, средств ПВО, а также части военных трофеев, захваченных у врага, был встречен с большим интересом и чувством гордости.

Ф.Мамедов отметил, что в этот славный период твердой волей и дипломатическим мастерством главы государства, патриотичными призывами первого вице-президента Мехрибан Алиевой во имя справедливой борьбы нашего народа международное сообщество было всесторонне проинформировано об агрессии и военных преступлениях Армении, а ложная пропаганда врага была полностью разоблачена в информационном пространстве.

В то же время было отмечено, что война уже позади, и под руководством президента страны осуществляются масштабные созидательные работы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, в том числе проведению дорог в Шушу и другие освобожденные земли. Также по инициативе первого вице-президента Фонд Гейдара Алиева приступил к проекту по реставрации религиозных памятников и мечетей.

Было подчеркнуто, что поездки президента и первой леди на освобожденные территории стали торжеством великого возвращения нашего народа на свои исконные земли.

Также было отмечено, что возвращение пленных и заложников, в том числе находившихся долгое время в заложниках у армян Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова, является очередным успехом нашей страны, которая остается приверженной нормам и принципам международного гуманитарного права.

На заседании была отмечена деятельность Минюста во время Отечественной войны, самоотверженное, в том числе добровольное участие сотрудников в боях, оказание материальной, моральной и медицинской помощи нашей армии, раненым и семьям шехидов, информирование посредством около 400 обращений зарубежных стран и влиятельных международных организаций об агрессии, военных преступлениях и преступлениях против человечности Армении, значимость в пропаганде и широком распространении справедливой позиции нашей страны постоянно обновляемой и функционирующей в интерактивном режиме на трех языках электронной информационной платформы «Карабах - это Азербайджан!», которой воспользовались тысячи пользователей.

Была доведена до сведения работа, проделанная министерством в рамках Координационного штаба, созданного указом президента от 24 ноября 2020 года, в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, а также меры по организации деятельности новосозданного Карабахского регионального управления юстиции.

На коллегии были также обсуждены задачи, стоящие перед органами юстиции в постконфликтный период, даны поручения по координации деятельности с Координационным штабом, расширению взаимной деятельности с комендатурами, осуществляемыми временное специальное управление, проведению анализов совершенных Арменией военных преступлений и преступлений против человечности, определению мер юридической ответственности, привлечению к этому вопросу местных и зарубежных НПО.

Кроме этого, были определены задачи министерства по оценке ущерба, нанесенного нашим территориям, в том числе органам юстиции и судебным органам в результате оккупации, восстановлению их деятельности, созданию соответствующих судов и другие конкретные меры.