На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начали функционировать Службы противопожарной охраны МЧС, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.

По словам министра, по поручению главы государства с целью обеспечения безопасности населения и устранения существующих проблем МЧС расширило охват деятельности и приступило к организации соответствующих структур на освобожденных территориях.

«Части Госслужбы противопожарной охраны МЧС уже функционируют в городах Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, Кельбаджар, в поселке Гадрут Ходжавендского района. Все части снабжены соответствующей техникой и оборудованием для несения службы на высоком уровне.

Кроме того, в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Ходжавендском районах приступили к работе соответствующие подразделения Карабахского регионального государственного управления пожарного контроля Госслужбы пожарного контроля МЧС», - сказал глава МЧС Азербайджана.