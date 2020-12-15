Подразделения МЧС приступили к работе на освобожденных территориях заявление министра
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начали функционировать Службы противопожарной охраны МЧС, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров.
По словам министра, по поручению главы государства с целью обеспечения безопасности населения и устранения существующих проблем МЧС расширило охват деятельности и приступило к организации соответствующих структур на освобожденных территориях.
«Части Госслужбы противопожарной охраны МЧС уже функционируют в городах Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Шуша, Кельбаджар, в поселке Гадрут Ходжавендского района. Все части снабжены соответствующей техникой и оборудованием для несения службы на высоком уровне.
Кроме того, в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Ходжавендском районах приступили к работе соответствующие подразделения Карабахского регионального государственного управления пожарного контроля Госслужбы пожарного контроля МЧС», - сказал глава МЧС Азербайджана.