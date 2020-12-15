Компания AS Group перечислила в Фонд YAŞAT 150 тысяч манатов

Компания AS Group в целях поддержки семей шехидов и раненых в ходе Отечественной войны пожертвовала 150 тысяч манатов в Фонд Yaşat.

Отметим, что с первого дня Отечественной войны компания AS Group оказывала поддержку нашим солдатам и гражданам, чьи дома были разрушены в результате ударов врага, и мобилизовала всю свою технику для нашей армии.

Также сотрудники компании под лозунгом «Все для нашего солдата!» провели акцию по сдаче крови для раненых в ходе боевых действий.

Помимо этого, компания AS Group старается оказывать материальную и моральную поддержку семьям погибших на войне и раненых сотрудников.