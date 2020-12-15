Пашинян обсудил со своими соратниками досрочные выборы

По сведениям издания, вчерашняя встреча премьера Никола Пашиняна с депутатами правящей фракции "Мой шаг" была посвящена теме внеочередных выборов.

Власти Армении начали понимать необходимость проведения досрочных парламентских выборов и активно обсуждают изменения в Избирательном кодексе. Об этом пишет газета "Жоховурд".

"На встрече в основном говорил премьер-министр, который изложил свое видение предстоящих изменений. Он сказал, что выступает за полноценную пропорциональную систему выборов и отмену рейтинговой системы", - пишет газета.

На встрече присутствовали также министр юстиции Армении Рустам Бадасян и бывший министр образования, науки, культуры и спорта, а ныне главный советник Пашиняна – Араик Арутюнян.

Издание отмечает, что внутри фракции царит крайне тяжелая атмосфера, часть депутатов считает, что исполнительная власть не в состоянии изменить настроения в обществе, преодолеть возникший кризис, и нужны конкретные меры. В команде Пашиняна считают, что одними только реформами избирательной системы невозможно изменить настроения людей, и в ближайшее время нужно объявить о проведении внеочередных выборов, отмечает издание.

Напомним, движение из 16 оппозиционных партий, называющее себя "Движение спасения родины", с 10 ноября проводит митинги в Ереване в ответ на подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном трехстороннего заявления по Карабаху. Оппозиция обвиняет Пашиняна в предательстве национальных интересов и требует его отставки.