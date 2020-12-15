Глава Минэнерго Турции о новом газопроводе в Нахчыван

С 30 июня 2018 года по 15 декабря 2020 года по Трансанатолийскому (TANAP) газопроводу прокачано 8,1 млрд кубометров азербайджанского газа. Как сообщает Anadolu, об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез на церемонии подписания соглашения по проекту обеспечения газом Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

По словам главы Минэнерго Турции, через TANAP в Трансадриатический трубопровод (TAP) уже подан первый газ: «До сегодняшнего дня с целью заполнения TAP в систему закачано 70 млн кубометров природного газа».

Говоря о проекте газообеспечения Нахчывана с территории Турции, Донмез отметил, что поставки газа в автономию будут осуществляться посредством новой ветки, которая возьмет начало из Восточно-Анатолийского газопровода на территории провинции Ыгдыр. 85 км газопровода из Ыгдыра будут проложены до района Садарак в Азербайджане.