За азербайджанскую нефть дают больше $51

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 декабря составила 51,44 доллара за баррель, это на 1,09 доллара больше предыдущего показателя, сообщает источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 50,9 доллара за баррель, это на 1,09 доллара больше предыдущего показателя.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге в грузинский порт Батуми.