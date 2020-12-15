Глава Евросовета позвонил Эрдогану

Как сообщили Anadolu в Управлении по связям с общественностью администрации президента Турции, разговор состоялся по инициативе Брюсселя, стороны обсудили итоги саммита лидеров ЕС.

Турция видит будущее развитие в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал в ходе телефонного разговора с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В Анкаре расценивают каждый позитивный шаг в отношениях Турции и ЕС как новую возможность, отметил глава турецкого государства. Эрдоган привлек внимание к попыткам определенных кругов помешать сближению Турции и ЕС: «Турция пытается открыть новую страницу с ЕС, но кто-то постоянно прилагает усилия к тому, чтобы спровоцировать кризис. Необходимо вытащить отношения Анкары и Брюсселя из этого замкнутого круга».

Кроме того, Эрдоган привлек внимание к провокационным шагам Греции в последние недели, подчеркнув, что политика Турции формируется только и только на основе принципов законности и справедливости.

Турецкий лидер отметил, что ситуации в Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, которые в ЕС считают проблематичными, не касаются отношений Анкары и Брюсселя. Совсем наоборот, основной принципиальный подход и интересы Турции и ЕС по этим регионам совпадают, констатировал Эрдоган.

Глава государства привлек внимание к тому, что отношения Турции и ЕС в последние два года формируются в зависимости от узких интересов ряда участниц Содружества. В Анкаре выражают надежду на здравый смысл и конструктивный подход по отношению к Турции в Брюсселе, добавил турецкий лидер.