Полиция о нарушителях карантина

Для предотвращения распространения COVID-19 усилен карантинный контроль на въездах-выездах в города Баку, Сумгаит и Апшеронской район, сообщает Главное управление государственной дорожной полиции.

С 08:00 часов 15 декабря до 08:00 часов 16 декабря 2020 года была пресечена попытка проезда через карантинные посты без соответствующего разрешения 175 транспортных средств.

Автомобили были возвращены с постов, расположенных на 52 км трассы Баку-Губа (40 транспортных средств), в том числе 20 - в направлении районов, 20 - в направлении столицы; с поста на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах (75 транспортных средств), в том числе 35 - в направлении районов, 40 - в направлении столицы; с поста на 65 км автотрассы Баку-Газах-Грузия (60 транспортных средств), в том числе 40 - в направлении районов, 20 - в направлении столицы.