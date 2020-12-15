В Грузии 3 487, в Армении 1 098 новых ковид-больных

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 487 человек (накануне - 3 837), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 198 387, сообщает грузинский Минздрав.

За минувшие сутки скончались еще 39 человек (всего 1 922 человека). Выздоровели за последние 24 часа 2 495 человек, с начала пандемии - 167 281 пациент.



В Армении за последние сутки коронавирусом заразились 1 098 человек. Общее число инфицированных коронавирусом в стране достигло 150 218, сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

От осложнений коронавируса скончались 2 556 человек (плюс 27 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 637 (плюс 11 за минувшие сутки).