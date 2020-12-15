Роухани: Иран рад поражению Трампа на выборах
Исламская Республика Иран рада поражению главы США Дональда Трампа на выборах, заявил президент Ирана Хасан Роухан, назвав хозяина Белого дома террористом.
"Некоторые говорят, что мы воодушевлены приходом Джозефа Байдена к власти. Это не так, но мы очень счастливы, что ушел Трамп, - заявил Роухани. - Это человек, который совершал преступления, убивал людей и был террористом, и даже препятствует импорту вакцины в Иран", - цитирует ТАСС иранского президента.
Роухани выразил надежду, что "голос народа США за Байдена - это голос в пользу соблюдения законов, а не их нарушения".