Ульвия Худиева, собкор haqqin.az 12:06

Отечественная война назвала имена многих героев, отважно сражавшихся за возвращение родных земель. Боец Сил специального назначения, докладывавший Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву об освобождении Гадрута, шехид Ибрагим Мамедов достоин того, чтобы его знал и помнил азербайджанский народ. И. Мамедов родился в 1983 году в Шеки. Вскоре после того, как его призвали в армию, он сделал свой жизненный выбор, решив стать военным. Службе в войсках специального назначения он отдал 18 лет. Пройдя обучение на специальных курсах в Турции в 2010 году, за успехи в боевой подготовке и образцовую службу Ибрагим Мамедов был награжден медалями в честь памятных дат создания Вооруженных сил Азербайджана, неоднократно получал благодарности от командования. Участвуя в 2016 году в апрельской войне, боец проявил незаурядное мужество и отличную профессиональную выучку.

У Ибрагима Мамедова остались двое детей - сын Эльвин и дочь Матанат. О жизни и боевом пути шехида Ибрагима Мамедова рассказывает его супруга Айнур ханум. «Мы живем в Шеки, и Ибрагимом сегодня гордится не только наша семья, но и весь город. Как говорят его боевые товарищи, мой муж участвовал в выполнении боевых задач и после апрельской войны. Гибель в ходе боевых действий в Товузе генерала Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева стала для Ибрагима настоящим потрясением. Желание отомстить за своих командиров не оставляло его. И с первых дней Отечественной войны Ибрагим был на передовой, воевал за Физули, Джебраил, Гадрут», - рассказывает Айнур Мамедова. Супруга вспоминает, что Ибрагим как будто предчувствовал свою судьбу, просил ее следить за своим здоровьем, ведь придется одной поднимать детей, говорил: «Вверяю наших детей тебе, а тебя – Аллаху».