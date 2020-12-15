Родные пропавших без вести солдат прорвались на территорию Минобороны Армении, пишет в своем телеграмм-канале «Спутник-Армения».

Согласно информации, у КПП армянского оборонного ведомства произошла потасовка. Родные пропавших без вести армянских солдат требовали пропустить их в Минобороны. В результате была сломана дверь - родственники солдат зашли через ворота, оттеснив охрану.

Один из мужчин перелез через забор на узком участке ограждения - его не остановили дежурные на КПП.