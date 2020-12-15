Новые электронные услуги от Минтруда и соцзащиты населения

12:30

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана накануне презентовало очередные электронные услуги, связанные с семьями шехидов, Национальными героями Азербайджана: четыре проактивные, две электронные и пять услуг по электронным справкам. Выступая на мероприятии, заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям министерства Фазиль Талыбов подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева министерство труда разрабатывает план социальной поддержки семей шехидов Отечественной войны, наших героев, получивших ранения на войне.

"Сотрудники министерства встречаются с семьями каждого шехида, раненого военнослужащего и пропавших без вести, а также принимают меры по их социальной поддержке. Семьям шехидов назначаются ежемесячные пенсии, пособия или Президентская стипендия. За прошедшую неделю до 1200 членов семей шехидов получили пенсии, пособия и процесс продолжается. Вышеуказанным гражданам оказывается поддержка в рамках адресной помощи, программ трудоустройства и самозанятости, психологических услуг. При реализации электронной программы министерства внимание уделяется и электронным услугам для уязвимых групп и семей шехидов. С начала прошлого года первая проактивная услуга в стране, а затем многие льготы и пенсии назначаются в электронном виде. С того момента и до первого декабря этого года около 120 тысячам человек были назначены пенсии, пособия и стипендии в электронном порядке", - сказал Талыбов.